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Manisa'da 1.4 Milyon Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Manisa'da 1.4 Milyon Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Manisa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, C.M. idaresindeki araçta 1 milyon 425 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan C.M. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 425 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Soma ilçesinde C.M. idaresindeki araca operasyon düzenledi. Operasyonda araçta yapılan aramada doldurulmuş şekilde 1 milyon 425 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan C.M. emniyete götürülürken, soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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