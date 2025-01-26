Manisa'da 1.4 Milyon Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Manisa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, C.M. idaresindeki araçta 1 milyon 425 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan C.M. ile ilgili soruşturma sürüyor.
Manisa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 425 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Soma ilçesinde C.M. idaresindeki araca operasyon düzenledi. Operasyonda araçta yapılan aramada doldurulmuş şekilde 1 milyon 425 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan C.M. emniyete götürülürken, soruşturma devam ediyor. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa