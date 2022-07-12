Manisa CBÜ'den bakır kablo çalan hırsızlar yakalandı

MANİSA (İHA) – Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Yerleşkesi içerisinden, piyasa değeri yaklaşık 7 bin lira olan 100 metre uzunluğunda bakır kablo çalan iki hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı dün gece saatlerinde Yunusemre ilçesi Bağyolu Mahallesi'ndeki Manisa CBÜ Muradiye Yerleşkesinde meydana geldi. Üniversite içerisinde şüpheli şahısların olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Yerleşke içerisinde E.I. (25) ve B.Ç. (23) isimli şahısları yakalayan jandarma ekipleri, şüphelilerin çantalarında yaptığı aramada; 100 metre uzunluğunda, 60 kilogram ağırlığında bakır kablo, 2 adet kerpeten, 1 adet demir kesme makası, 1 adet tornavida ve 1 adet maket bıçağı ele geçirdi. Şüphelilerin, üniversitenin mühendislik fakültesinin camından binaya girdiği ve bakır kabloları çaldığı tespit edilirken, kabloların piyasa değerinin yaklaşık 7 bin lira olduğu öğrenildi. Hırsızlık olayının ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa