Manisa Büyükşehir Belediyesi yaşanabilecek orman yangınları için teyakkuzda - Haberler

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Manisa Büyükşehir Belediyesi yaşanabilecek orman yangınları için teyakkuzda

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa Büyükşehir Belediyesi yaşanabilecek orman yangınları için teyakkuzda

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ilçe ziyaretlerine devam ederek personellere, yaz mevsimindeki yaşanabilecek orman yangınlarına karşı hazırlıklı olmaları yönünde uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ilçe ziyaretlerine devam ederek personellere, yaz mevsimindeki yaşanabilecek orman yangınlarına karşı hazırlıklı olmaları yönünde uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, il genelinde bulunan amirlik ve müfrezeleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi almaya, yapılanları yerinde incelemeye devam ediyor. Alaşehir ilçesini ziyaret eden Gürhan İnal, merkez itfaiye ve müfrezeleri ziyaret ederek personellerle bir araya geldi. Personellere çalışmalarında başarılar dileyen Başkan İnal, traktör arkasına takılan tankerlerin her zaman göreve hazır olması için personellerin kontrollerini yapması talimatını verdi. Yaz mevsimi dolayısıyla meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması ve en kısa sürede müdahalede bulunulması konusunda talimatlarını personellere veren Başkan Gürhan İnal, personellere çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, vatandaşların rahatı ve huzuru, mal ve can güvenliği konusunda itfaiye personellerinin 7/24 görev başında hazır olduğunu belirterek, istenmeyen durumlara karşı göreve hazır olduklarını söyledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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