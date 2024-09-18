Manisa Alaşehir'de 604 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Alaşehir'de yapılan sokak çalışmaları sonucunda 604 adet sentetik ecza hapı ele geçirilen N.D. tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikametinde 604 adet sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği görevlilerince yapılan sokak çalışmaları kapsamında Yenimahalle Mahallesinde N.D. (48) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada toplam 604 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli N.D. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA