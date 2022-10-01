Manisa 3. sayfa: Turgutlu'da bir evde çıkan yangın korkuttu 3. Sayfa Haberleri Manisa haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa söndürüldü. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Yorulmazlar Sokak üzerinde bulunan tek katılı bir evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kazım Ekinci (57) isimli vatandaşın yaşadığı öğrenilen evde çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Turgutlu İtfaiye Manisa 3. Sayfa Haberler

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