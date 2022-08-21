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Manisa haber: Manisa'da orman yangını çıktı

3. Sayfa Haberleri

Manisa haberler... Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını da 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye araçlarıyla müdahale sürüyor.

(Hasan Yiğen/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hamidiye İtfaiye Manisa 3. Sayfa Güncel Haberler

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