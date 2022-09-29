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Manisa 3. sayfa haberleri: Sarıgöl'de jandarma ekipleri sürücüleri bilgilendiriyor

3. Sayfa Haberleri

Manisa 3. sayfa haberleri: Sarıgöl'de jandarma ekipleri sürücüleri bilgilendiriyor

Manisa yerel 3. sayfa haberine göre Manisa'da, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri kırsal kesimde traktör ve motosiklet kaynaklı kazaları azaltmak için köy köy dolaşarak çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Manisa'da, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri kırsal kesimde traktör ve motosiklet kaynaklı kazaları azaltmak için köy köy dolaşarak çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri özellikle yaz aylarında kullanımı artan traktörlerin masalarında ve sepetliklerinde mutlaka reflektor takılmasının önemini vurgulayarak kontrollerini sıklaştırdı.

Köy kahvehanelerinde jandarma trafik ekipleri, çiftçi sürücülere dörtlü lamba, robs demir kullanımı, motosiklette kask kullanımı, traktör sürücülerinin yanına yolcu alınmaması gibi hayati önem taşıyan konulardan bahsederek, trafik bilincinin arttırılmasını sağlamak ve trafik kazalarını en az seviyeye indirmek için çiftçilere bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sarıgöl Manisa 3. Sayfa Haberler

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