Manisa 3. sayfa haberleri: Salihli'de Kurtuluş Mahalle muhtarı hayatını kaybetti Gelen Manisa haberlerine göre Manisa'nın Salihli ilçesi Kurtuluş Mahalle Muhtarı Ayhan Gezdir, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Manisa'nın Salihli ilçesi Kurtuluş Mahalle Muhtarı Ayhan Gezdir, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Hayata veda eden Gezdir, gözyaşları arasında Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Kurtuluş Mahallesi'nde 3 dönemdir muhtarlık görevini yerine getiren 2 çocuk babası Ayhan Gezdir, yaklaşık 45 gün önce kansere yakalandı. Salihli'deki ilk tedavisinin ardından Gezdir, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Gezdir, kansere yenik düşüp hayatını kaybetti. Gezdir'in ani ölümü mahalle sakinlerini, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Gezdir, Kurtuluş Mahalle Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Kurtuluş Camisinde Müftü Adem Karakelebek'in kıldırdığı cenaze namazına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Ahmet Çelik, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, oda ve kooperatif başkanları, muhtarlar, yakınları ve sevenleri katıldı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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