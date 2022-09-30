Manisa 3. sayfa haberi: Turgutlu'da müstakil ev alevlere teslim oldu 3. Sayfa Haberleri Manisa haber: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi üzerindeki müstakil tek katlı bir evde bugün öğle saatlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahallelilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken, Can Uyar isimli vatandaşın yaşadığı evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Turgutlu İtfaiye Manisa 3. Sayfa Haberler

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