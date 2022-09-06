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Manisa 3. sayfa haberi: Manisa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Manisa 3. sayfa haberi: Manisa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen Manisa haberine göre Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DEAŞ/IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde; geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği 3 kişiye Manisa'da operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; H.J.A.A-O. (Suriye uyruklu), M.H.A. (Irak uyruklu) ve A.K. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda dijital

malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa Irak 3. Sayfa Haberler

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