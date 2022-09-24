Manisa 3. sayfa haberi | Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Manisa haberlerine göre Manisa'da jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Manisa'da jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesinin DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde takibi yapılan Suriye uyruklu M.B ve A.K. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilirken, ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.B. hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Manisa 3. Sayfa Haberler

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