Manisa 3. sayfa haberi... Kula'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan, 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' kampanyası çerçevesinde Kula'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığı arttırmak amacıyla 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Kampanya çerçevesinde Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi önünde, Kaymakam Birkan Tatlısöz ve beraberindeki heyet, öğrencilerle birlikte boyanan yaya geçidi üzerinden geçti. Kaymakam Birkan Tatlısöz uygulamanın Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan kampanya olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin her ilinde eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla eş zamanlı bir etkinlik yapıyoruz. Yeni mottomuz, 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' burada hedefimiz öncelikle sürücülerin yaya geçitlerindeki duruşunun hayata saygı duruşu olduğu mesajını iletiyoruz. Hedefimiz trafikteki öncelikle ölümlü kazaların sayısı azaltabilmek" dedi.

Programda, Kaymakam Birkan Tatlısöz'e İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi. - MANİSA