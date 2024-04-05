Mangal yakmak isterken benzinin parlaması sonucu yandılar: Yardıma ambulans helikopter yetişti

Samsun'da mangal yakmak isterken benzinin parlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan 2 kişi hastanelik olurken, yaralılardan biri ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mangal yakmak isteyen Serkan D.(29) ve Fatih M. yakılan mangala dökülen benzinin parlaması sonucu alevler içinde kaldı. Serkan D. ve Fatih M. yanarak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralıların Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevkine karar verildi.

Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Havza ilçesine giderek Serkan D.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Fatih M. de kara ambulansıyla aynı hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN