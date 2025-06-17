Mangal Ateşi Evi Yaktı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişinin mangal ateşinden çıkardığı yangın, 4 katlı bir evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Mangal ateşi evi yaktı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişinin yaktığı mangal ateşinden çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi Ulu Cami yakınlarında bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında yer alan dairesinin balkonunda mangal yapan Hüsne Selbisu'nun yaktığı ateş eve sıçradı.

Sıçrayan ateş kısa sürede büyüyerek evi sardı. Alevleri gören mahalleli büyük panik yaşayarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin yandaki binalara sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ - 3.Sayfa
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