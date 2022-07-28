Manavgat yangının yıldönümünde yine yangınla mücadele etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ahırın yanında bulunan gübrenin yanması sonucu meydana gelen yangın, ahır sahipleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına ilk müdahale edenlerden birisi de 28 Temmuz 2021'deki yangında yanan evinde kanser tedavisi için biriktirdiği paraları yanan Cemile Öner'di.

Karaöz Mahallesi Merkez mevkiinde Şevket Öksüzoğlu'na ait ahırın yanındaki hayvan gübrelerinin tutuşmasıyla başlayan yangın, ahır sahipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda içerisinde inekler ve saman balyaları bulunan ahıra ulaşmadan söndürüldü. Yangın, bisiklete binen 2 küçük kızın görerek bağırması ve çevredekilerin kızların sesine gelmeleri sonucunda fark edildi.

"O günler aklıma geldi"

Yangın yerine ilk gelenlerden birisi de aynı zamanda ahır sahibinin kardeşi olan ve 28 Temmuz 2021'deki cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında, eviyle birlikte kanser tedavisi için biriktirdiği paraları da yanan Cemile Öner oldu. Yangının söndürülmesini büyük bir endişe ve korkuyla izleyen Cemile Öner, o günü yeniden yaşadığını, evi yandığı sırada canını nasıl kurtarmış olduğuna hala inanamadığını dile getirdi.

"Dumanı gördük bağırdık"

Yangını bisikletleriyle gezerken gören 2 küçük kız, "Bir anda duman çıktığını göndük. Duman artınca bağırıp haber verdik. Allahtan ahıra ulaşmadan söndürüldü" diye konuştu. - ANTALYA