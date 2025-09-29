Haberler

Manavgat'taki 5 Yıldızlı Otele Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir 5 yıldızlı otele düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan 5 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otele düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 23 Eylül Salı gecesi Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle turizmci E.Y'ye ait 5 yıldızlı otelin önüne gelen ve başlarında kask bulunan 2 kişi, otelin önünde tabanca ile 10 el ateş ederek kaçtı. Kurşunlama olayının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kumköy Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
