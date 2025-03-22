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Manavgat'ta Zırhlı Banka Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Manavgat'ta Zırhlı Banka Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde zırhlı bir banka aracının otomobil ile çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zırhlı banka aracının otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ. K.'nın kullandığı 34 PE 1521 plakalı zırhlı banka aracı, kavşaktan yan yola geçtiği sırada, yan yolan gelen D. C.'nin kullandığı 07 LU 727 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.C., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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