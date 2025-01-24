Manavgat'ta Zincirleme Kaza, Maddi Hasar Oluştu

Manavgat'ta ışık sisteminde beton mikserinin kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete, kamyonetin de önünde bulunan damperli kamyona çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve 3 aracın karıştığı zincirleme kaza, Alanya- Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki beton mikseri Tekandız mevkiinde bulunan trafik ışıklarına geldiğinde duramayarak, kırmızı ışıkta bekleyen kapalı kasa kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın şiddetiyle kırmızı ışıkta önünde bekleyen damperli kamyona arkadan çarparken kamyonetin ön ve arkasında büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazada büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. - ANTALYA