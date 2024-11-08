Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 4 Araç Birbirine Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu kaza meydana gelirken, kaza nedeniyle yavaşlayan 2 otomobile arkadan gelen başka otomobilin çarpması sonucu 4 araçlı kaza meydana geldi. Araçlarda büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmazken, arkadan çarpan sürücüsü kazanın ardından olay yerini terk ederken, yaklaşık 30 dakika sonra olay yerine gelen bir kişi aracı kendisinin kullandığını söyledi.

Alanya-Antalya D-400 Karayolu Manavgat Çevre yolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşakta meydana gelen 4 araçlı kazada şans eseri yaralanan olmazken, uzun süre araç trafiğine kapatılan köprülü kavşak araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Mustafa Arslan'ın kullandığı 07 LFT 10 plakalı Ford marka otomobil Sorgun-Otogar Köprülü kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sol taraftaki bariyerlere çarptı. Tekeri kopan otomobil yaklaşık 150 metre gittikten sonra bariyerlere sıkışarak durabilirken otomobilin kaza yaptığını görüp yavaşlayan 07 YHB 14 ve 07 AVN 961 plakalı Fiat Tofaş marka otomobillere arkalarından gelen ve sürücüsü olay yerini terk eden 07 L 5449 plakalı Tofaş marka otomobilin çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazadan yaklaşık 30 dakika sonra olay yerine gelen M.Ö. isimli şahıs arkadan çarpan otomobili kendisinin kullandığını söyledi.

Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kazanın ardından kaza yapan araçların yolu kapatması nedeniyle uzun süre köprülü kavşak araç trafiğine kapatılırken bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü, bir otomobilin kendisini sıkıştırdığını, bariyerlere çarptığını gördüğü halde durmayarak yoluna devam ettiğini söyledi. - ANTALYA