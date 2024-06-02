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Manavgat'ta Yaya ve Motosiklet Sürücüsüne Çarptı

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Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan bir yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve kadını vatandaşlar oto güneşliği ile güneşten korumaya çalıştı.

Manavgat'ta yolun karşısına geçmekte olan yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve kadını vatandaşlar oto güneşliği ile güneşten korumaya çalıştı.

Kaza, Manavgat ilçesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek olan Raziye Özkan'a, Hüseyin Topal'ın kullandığı 07 BAJ 620 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savrulurken yardımlarına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Topal ve Raziye Özkan'ı vatandaşlar güneşten korumak için otomobil güneşliğinden faydalandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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