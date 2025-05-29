Manavgat'ta Yaya Kadına Otomobil Çarptı: Anlar Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen ambulanstaki sağlık görevlileri yaparken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesinde D-400 karayolu Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Ahmet E.A.'nın kullandığı 07 BBJ 564 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hacer N.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Hacer N.'ye ilk müdahaleyi tesadüfen kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen ambulansta görevli sağlık personeli yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın, aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ambulans ve diğer araçların kırmızı ışıkta bekledikleri, ışığın sarıdan yeşile dönmesiyle birlikte hareket etmeye hazırlandıkları sırada arkadan gelen otomobilin emniyet şeridinden geçerek ışıkta bekleyen araçların önüne geçtiği ve bu sırada yaya Hacer N.'ye çarptığı görüldü. - ANTALYA