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Manavgat'ta Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası

Manavgat'ta Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen bir kadına motosikletin çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Antalya Caddesi'nde meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yaya geçidinden geçmekte olan kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ümit K.'nin kullandığı 65 ACJ 518 plakalı motosiklet, Manavgat Adliyesi önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Gülbahar Keklik'e çarparak devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ümit K. ve Gülbahar Keklik, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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