Manavgat'ta Yaya Geçidinde Motorlu Bisiklet Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen iki kadından birine motorlu bisiklet çarptı. Kazada kadın ve motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi, Edinilen bilgiye göre, sarı köprü yönünden yapay şelale istikametine giden Yusuf B.'nin kullandığı 73 ABR 847 plakalı motorlu bisiklet, cadde üzerindeki yaya geçidinde yavaşlayan otomobile güvenip yanındaki başka bir kadınla birlikte karşıya geçmeye çalışan Emine Hayat O.'ya çarptı. Yaralanan kadının yanındaki arkadaşı kazadan kıl payı kurtulurken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, refüjde bekleyen yayaya bir aracın yol verdiği, motosikletin ise otomobilin yanından geçerek kadına çarptığı görüldü.

Yaralanan Emine Hayat O. ve sürücü Yusuf B., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kendisini iyi hissetmeyen motorlu bisiklet sürücüsü Yusuf B. de bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA