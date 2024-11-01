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Manavgat'ta Yaya Geçidinde Kaza: Kamyonet Yayaya Çarptı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonet, yaya geçidinden geçmekte olan bir yayaya çarptı. Olayda yaya yaralanırken, kamyonet sürücüsüne 3 bin 135 TL ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonet, yaya geçidinden geçmekte olan yayaya çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaya yaralanırken, kamyonet sürücüsüne 3 bin 135 TL ceza uygulandı.

Kaza, dün Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa U.Y'nin kullandığı 07 ADM 467 plakalı kapalı kasa kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Karabuğa'ya çarptı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıyan kazada aracın çarpmasıyla düşerek yaralanan Karabuğa, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kamyonet sürücüsüne yayaya yol vermemekten dolayı 3 bin 135 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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