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Manavgat'ta Yaya Geçidinde Bisiklet Kazası

Manavgat'ta Yaya Geçidinde Bisiklet Kazası
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden geçen 10 yaşındaki bisiklet sürücüsü, bir hafif ticari araca çarpmamak için bisikletini devirdi. Kazada hafif yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen 10 yaşındaki bisiklet sürücüsü, önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak için bisikleti devirdi. Küçük çocuğun hafif yaralandığı kazanın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Barbaros Caddesi'nde meydana gelen kazada, bisikletleriyle seyir halindeki 2 arkadaştan önde gitmekte olan 10 yaşındaki Enes Ş., refüjdeki yaya geçidinden yola çıktığı sırada Yusuf Ö.'nün kullandığı 35 AKM 502 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için fren yaptı. Yaptığı fren sonucu bisikleti deviren küçük çocuk hafif yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Devrilen bisikletiyle yola savrulan 10 yaşındaki Enes Ş., sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı kontrolün ardından kendisini iyi hissettiğini belirtirken, annesinin de gelmesinin ardından ambulanstan indi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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