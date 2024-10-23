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Manavgat'ta Yardım İçin Gelen Şahıs Yeni Kaza Yaptı

Manavgat'ta Yardım İçin Gelen Şahıs Yeni Kaza Yaptı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza yapan arkadaşına yardım etmek isteyen bir kişi, yolda yeni bir kazaya yol açtı. Şans eseri yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza yapan arkadaşına yardım etmek isteyen bir şahıs, yol kenarında yeni bir kazaya neden oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Titreyengöl Caddesi Sorgun Mezarlığı yakınlarında gerçekleşti. 07 AGS 783 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Boran D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı ve ters dönerek durabildi. Bu sırada, arkadaşının kaza yaptığını öğrenen Orkan İ., 07 ERE 55 plakalı otomobiliyle olay yerine geldi ve aracını yol kenarına park etti.

Ancak aynı istikamette seyir halinde olan Gamze I.'nın kullandığı 34 DR 4607 plakalı otomobil, virajı alamayarak park halindeki araca çarptı ve devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yaralanan olmadığı belirlendi.

Kaza yapan araçlar yolu kapattığı için trafik akışı mezarlık yanındaki yoldan sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Güvenlik Manavgat antalya 3-sayfa Yaşam Kaza

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