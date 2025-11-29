Haberler

Manavgat'ta Yangında Mahsur Kalan 3 Çocuk Kurtarıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuğu inşaat işçileri ve mahalle sakinleri kurtardı. Yangın sonrası çocuklara sağlık ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuğu inşaat işçileri ve mahalle sakinleri kurtardı.

Yangın, Yayla Mahallesi Işıklar Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katında henüz bilinmeye bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşları 5 ila 10 arasında değişen 3 çocuk ise daire içerisinde mahsur kaldı. Bunun üzerine çevredeki inşaatta çalışan işçiler ile mahalle sakinleri tarafından çocuklar kurtarıldı. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken sağlık ekipleri tarafından çocuklara müdahale edildi, ardından hastaneye götürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından daire içerisinde ekipler tarafından inceleme yapıldı.

"Evin odasında 3 tane çocuk vardı"

Binanın yan tarafındaki inşaatta elektrik tesisatı yapan Hakan köken, arkadaşlarıyla birlikte evden dumanların yükselmesi ile birlikte hemen eve çıktıklarını evin kapısının Demir olması ve açılmaması nedeniyle inşaattan getirdikleri çekiçle evin kapısını kırmak suretiyle içeriye girdiklerini ve odadaki 3 çocuğu yanlarına gelen vatandaşlarla birlikte binadan dışarıya çıkardıklarını söyledi.

İnşaat işçileri ile birlikte binaya çıkan mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise, dumanı görmesiyle birlikte inşaat işçilerinin binaya koştuğunu kendilerinin de inşaat işçileri ile birlikte binaya girdiklerini belirterek, "Evin odasında 3 tane çocuk vardı. Küçük çocuklar kucaklayıp yanan binadan dışarıya çıkardık. Biraz sonrası da itfaiye ve ambulans geldi. Sağlık ekipleri tarafından çocuklara müdahale edildi. İtfaiye ekipleri de yanan yangına müdahale ederek söndürdü" şeklinde konuştu

Öte yandan, çocukların annesinin polise verdiği ifadede, küçük çocuğuyla birlikte ekmek almaya gittiği sırada evinden duman çıktığını görüp olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
