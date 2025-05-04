Manavgat'ta Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Manavgat'ta Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 61 yaşındaki Zehra Kantarcılar, yalnız yaşadığı evinde komşuları tarafından ölü bulundu. Yapılan incelemede kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 61 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde komşuları tarafından ölü bulundu.

Olay, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde Sarılar köyü yolu Şelale kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan Zehra Kantarcılar'ı (61) bir süredir görmeyen komşusu, evin kapısını açtığında yaşlı kadının nefes almadığını fark edince 112'yi aradı. İkamete gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Katrancılar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp rahatsızlığı olduğu ve daha önce kalp krizi geçirdiği öğrenilen Zehra Katrancılar'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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