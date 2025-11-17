Manavgat'ta Virajı Alamayan Otomobil Palmiyeye Çarptı: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat virajı alamayan otomobil refüjdeki palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Ilıca-Kumköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy Turizm Merkezi istikametinden D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki Hacı Ö. A.'nın kullandığı 46 ALB 018 plakalı otomobil virajı alamayarak refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler araç sürücüsünün yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan palmiyeye çarparak yola geri dönen otomobilden yola saçılan yağ nedeniyle yol kayganlaşırken, trafik yol temizleninceye kadar tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. - ANTALYA