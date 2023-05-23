Manavgat'ta VİP kaza, 4 Alman turist yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde VİP transfer aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada, 4 Alman turist yaralandı.

Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 4 kişinin aynı aileden olduğu ve Alanya'ya tatile geldikleri bildirildi.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya havalimanından aldığı turistleri Alanya'ya götürmekte olan Ömer Atılmış'ın kullandığı 07 MHN 67 plakalı Mercedes Vito marka VİP transfer aracı, Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ni 100 metre geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra şarampolde bulunan kamışların arasına indi.

Şarampole indiği sırada yol kenarında bulunan bilbordun direğine de çarpan ve koltukların dışarı çıktığı araçta bulunan Natalie Lewın, Dominik Schatko, Sergej Shatko ve Andreas Hahn isimli Alman yolcular yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA