Manavgat'ta Uyuşturucu ve Hırsızlık Operasyonu: Üç Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan üç şüpheli, JASAT ve Merkez Jandarma ekipleri tarafından tarlada yakalandı. Araçlarında 114 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 19 ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler, JASAT ve Merkez Karakolu ekiplerinin amansız takibi sonucunda Yeniköy Mahallesinde tarlada ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı araçta 114 gram Metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 69 Euro ve 6 bin 890 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin susam hırsızlığının yaşandığı bölgeye yakın bir yerde ele geçirildiği, susam hırsızlığı teşebbüsünde bulunurken yakayı ele verdikleri bildirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, haklarında kesinleşmiş uzun süreli hapis cezaları bulunan iki şahıs, susam hırsızlığı teşebbüsünde bulundukları tarlada kıskıvrak yakalandı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler, şüphelilerin kullandığı kiralık aracın konumunu tespit etti. Yeniköy Mahallesi yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda, tarla içerisinde mukavemet gösteren ve araçla kaçmaya başlayan şahıslar dur ihtarına rağmen durmayarak tarla içerisinde araçla kaçmaya devam edince zor kullanılarak durduruldu. Araçta yapılan aramada 114 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 69 Euro ve 6 bin 890 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.T 'nun uyuşturucu madde ticaretinden 19 yıl, T.O'nun hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı, M.K 'nın ise uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenirken haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Uyuşturucu Madde Kullanma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

JASAT ekiplerinin amansız takibi sonucunda yakalanan 3 şüpheli Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolundaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa



