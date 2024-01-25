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Manavgat'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan bir şüpheli jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 1 şüpheli jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM. Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.C.Ç. isimli şahsın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şahsın adresinde ve aracında yapılan aramada, 300 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu hap, skunk, esrar, esrar öğütme aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Manavgat Antalya Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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