Manavgat'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 300 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 100 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.S., A.A. ve H.K. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi edindi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada, 300 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi, 100 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. - ANTALYA