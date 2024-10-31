Manavgat'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 adrese 84 polisle yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda ruhsatsız silah bulundurduğu değerlendirilen şüpheliler ilgili olarak 18 ayrı adrese bu sabah erken saatlerde Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. 84 polisin katıldığı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan 2 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tabancalara ait çok sayıda fişek, 7 tüfek, tüfeklere ait çok sayıda kartuş, tehlikeli olarak sınıflandırılan bıçak, 41 gram uyuşturucu madde, 50 tane iki ayrı uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. - ANTALYA