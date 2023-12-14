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Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 310 Gram Metamfetamin ve Bin 357 Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 310 gram metamfetamin ve bin 357 kullanımlık bonzai/sentetik cannabinoid uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 310 gram metamfetamin ve bin 357 kullanımlık bonzai/sentetik cannabinoid uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 4 şüphelinin Manavgat'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde istihbarat elde edildi.

Şüphelilere ait araç durdurularak yapılan aramada; 310 gram metamfetamin, bin 357 kullanımlık bonzai/sentetik cannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 15 bin 350 TL ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılarak şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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