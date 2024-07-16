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Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

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Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucu maddelerin turizm bölgelerinde satılacağı bilgisine ulaşarak 3 kişiyi yakaladı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışından yasa dışı yollarla uyuşturucu getirerek turizm bölgelerinde satan 3 kişiyi 5,5 kilo plaka esrar ile ele yakaladı. Adliyeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yurt dışından getirilen uyuşturucu maddelerin turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistlere satılacağı bilgisinin ulaşması üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Gelen istihbaratı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakol Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi ve Manavgat JASAT ekiplerinin ortak düzenlediği çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddelerin temin ve satışını yapan kişilere ulaştı.

3 şahıs tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddeleri yurtdışından getirip satan kişilerin Muhammet Ferit B, Ferhat B. ve Nurten B. isimli şahıslar oldukları belirlendi. Side'de yakalanan Muhammet Ferit B.'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 5,5 Kilogram plaka esrar ele geçirildi. Nurten B. ve Ferhat B.ise Konya'da yakalanarak Manavgat'a getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak Manavgat Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Manavgat 3.Sayfa Güncel Haberler

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