Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18 gram eroin ve 31 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18 gram eroin ve 31 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde üç adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli E.D., İ.D. ve B.D.'nin ikametlerinde yapılan aramalarda 18 gram eroin ve 31 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlıların adli işlemleri sürüyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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