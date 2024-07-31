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Manavgat'ta Uyuşturucu Bağımlısı Şahıs Sıcaktan Bayıldı

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Manavgat'ta bir uyuşturucu bağımlısı şahıs, aşırı sıcak ve aldığı uyuşturucu nedeniyle kaldırımda bayıldı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayda, polis ekipleri tarafından yerden kaldırılan şahıs, Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

Manavgat'ta kaldırımda otururken bir anda yere yığılan şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu, aldığı uyuşturucu ve aşırı sıcaktan dolayı sızıp kaldığı belirlendi. Gencin banktan kalkıp yere oturması ve titremeye başlayıp yattığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Atatürk Caddesi Kapalı Çarşı girişinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ve bir vatandaşın yerde hareketsiz bir şekilde yattığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın daha önce de defalarca aynı durumla karşılaştıkları İbrahim A. olduğunu fark edip, şahsı yerden kaldırarak bankta bir süre konuştuktan sonra ekip arabasına alarak Cumhuriyet Polis Karakoluna götürdü.

Uyuşturucu nedeniyle işinden olmuş

Kaynak ustası olduğu öğrenilen İbrahim A.'nın uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle işinden olduğu, sık sık bu tür olaylar sebebiyle polisle karşı karşıya geldiği öğrenildi. Diğer taraftan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde İbrahim A.'nın bankta oturan bir kişinin yanına oturduğu, bir süre sonra banktan kalkıp kaldırıma oturduğu sırada yere düştüğü anlar kayda girdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Manavgat 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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