Manavgat'ta U Dönüşü Yapan Araca Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde U dönüşü yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ehliyetsiz ve plakası bulunmayan motosikletliye 34 bin 389 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9528 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta U dönüşü yapan Ömer K.'nın kullandığı 07 AIP 441 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Nihat T.'nin kullandığı 07 BPB 357 plakalı motosikletle çarpıştı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada motosikletlinin çarpmanın şiddetiyle motosikletle farklı yönlere savrulduğu görüldü.

34 bin 389 TL ceza uygulandı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü 112 Acil sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde plakası ve sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne toplam 34 bin 389 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA