Manavgat'ta Tur Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 2 Çocuk Yaralandı

Manavgat'ta Tur Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 2 Çocuk Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tur aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan iki çocuk yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Kara yolunda dün meydana geldi. Murat T.'nin kullandığı 07 BFM 152 plakalı tur aracı, Yusuf K.'nın kullandığı 07 LTK 08 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 07 LTK 08 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan K.N.K. (7) ve E.H.K. (12) yaralandı. Yaralı çocuklar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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