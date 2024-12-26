Manavgat'ta Trafik Kazası: Yaya Kırmızı Işıktan Geçerken Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı. Hafif ticari aracın çarptığı yayanın, kırmızı ışıkta geçtiği belirlendi.

Kaza, Antalya Caddesi'nden Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halinde olan Emrullah İ.'nin kullandığı 26 BP 076 plakalı hafif ticari aracın, Demokrasi Bulvarı girişindeki yaya geçidinden geçmeye çalışan Ramazan K.'ye çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Ramazan K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ramazan K.'nin kırmızı ışık ihlali yaptığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği belirtildi.

Sürücüden duyarlı davranış

Kaza sonrası araç sürücüsü Emrullah İ., yaralı ambulansa alınana kadar olay yerinde yaralıya yardım etti. Daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrılan sürücünün, araçta bulunan çocuğunu eve bıraktığı ve ardından hastaneye giderek yaralının yanına ulaştığı öğrenildi. - ANTALYA