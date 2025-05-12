Manavgat'ta Trafik Kazası: Yaralı Yok, Yardıma Gelenler Az

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, birçok sürücünün kazazedelere yardım etmek yerine yollarına devam etmesi dikkat çekti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, çok sayıda araç sürücüsünün, kazazedelere yardım etmek yerine yollarına devam etmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İmam hatip lisesi istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı görülen bir otomobil, 1071 Sokak kavşağına geldiği sırada, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1071 Sokak'tan Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıkan hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek yol ortasında durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi.

Araçlar yollarına devam etti

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen çok sayıda araç sürücüsünün kazayı görmelerine rağmen durmayarak yollarına devam ettiği görüldü. Kazazedelere yol kenarında bulunan iki vatandaşın yardıma geldiği gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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