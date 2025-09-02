Manavgat'ta Trafik Kazası: Şans Eseri Yaralanan Yok

Manavgat'ta Trafik Kazası: Şans Eseri Yaralanan Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta kavşak sisteminde bir kapalı kasa kamyonetin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın detayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat'ta kavşak sisteminde kapalı kasa kamyonetin çarptığı otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza ; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak sisteminde Sorgun Bulvarı'na dönmekte olan Bahri G.'nin kullandığı 07 BOB 374 plakalı kapalı kasa kamyonet, Sorgun Bulvarı'nda üzerinde seyir halindeki Sıtkı D.'nin kullandığı 31 GS 732 plakalı otomobile arka sol tekerinden çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kavşak sisteminde bulunan refüje çıkarak durabildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest grubuna Erzurum'dan 'kıyafet' vetosu

Belediye milyonların dinlediği gruba konser izni vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.