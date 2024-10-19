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Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası kazanın yaşandığı yolda trafik kontrollü sağlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Ç'nin kullandığı 07 MUS 01 plakalı hafif ticari transfer aracı, Cuma A'nın kullandığı 07 AZV 374 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Transfer aracının aynasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve Antalya'ya sevk edildiği bildirildi.

Diğer taraftan kazanın ardından trafiğin kontrollü olarak sağlanması sırasında tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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