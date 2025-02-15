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Manavgat'ta Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı, Bir Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Manavgat'ta Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı, Bir Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada fenalaşan sürücülerden biri hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz sürücüye 18 bin 677 TL ceza uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpışması sonucu meydana gelen kazada fenalaşan sürücülerden biri kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5039 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut B'nin kullandığı 07 BSY 199 plakalı Volkswagen marka araç ile Aslı T'nin kullandığı 07 AOV 325 plakalı Seat marka aracın kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından fenalaşan ve sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan araç sürücülerinden Aslı T'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ehliyetsiz sürücüye ceza

Kaza sonrası Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 07 BSY 199 plakalı aracın sürücüsü Mahmut B'nin sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye 18 bin 677 TL para cezası kesildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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