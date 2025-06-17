Manavgat'ta Trafik Kazası: Elektrik Panosu Hasar Gördü

Manavgat'ta Trafik Kazası: Elektrik Panosu Hasar Gördü
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Manavgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, hafif ticari araç elektrik panosuna çarparak durdu. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Manavgat'ta kavşak sisteminde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç elektrik panosuna çarparak durabildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi 8131 sokak üzerinde meydana gelen kazada Hüseyin Avni Akın Caddesi istikametine seyir halindeki Kazım K.'nın kullandığı 07 LBT 77 plakalı hafif ticari araç kavşak sisteminde yola çıkan Ömer Ö.'nün kullandığı 07 HYJ 43 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Kazım K. olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye giderek tedavisini yaptırdı. Kaza yapan hafif ticari araç yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarparak durabilirken, panonun devrilmesi nedeniyle sokakta elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti, görevlilerin panoyu yerine koymaları ve arızayı gidermelerinin ardından sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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