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Manavgat'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan Pelin K. hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerinden birisi yaralandı.

Kaza, Kasaplar Mahallesi 8511 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remziye K.'nin kullandığı 07 ADG 076 plakalı otomobil ile Pelin K.'nin kullandığı 07 ERL 63 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan ve sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Pelin K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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