Manavgat'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Manavgat'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Manavgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçei Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra İ. yönetimindeki 07 CAM 28 plakalı Seat marka otomobil ile Ümmü Ü. idaresindeki 07 AOZ 640 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç kavşakta çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Zehra İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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