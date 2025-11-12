Manavgat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde tur aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi D-400 kara yolu Taşağıl kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Muhammed A.B.'nin kullandığı 07 AAT 422 plakalı tur aracı, Taşağıl kavşağına geldiğinde kavşak sistemine girmekte olan Ali E. T.'nin kullandığı 07 ATL 446 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, araç sürücüleri Muhammed A.B. ve Ali E.T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Rabia G. ve Atilla N. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA