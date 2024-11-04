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Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil şarampole devrildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi, Külcüler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi istikametine seyir halindeki İsmail A.'nın kullandığı 07 BJA 659 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada Osman Ö.'nün kullandığı 32 FM 609 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Otomobilde bulunanlar vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada araç sürücülerinden İsmail A. ile kamyonette yolcu olarak bulunan Ayşe Duru Ö. ve Şura K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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